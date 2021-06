Infrastrutture: Bulgaria-Albania, ministri concordano su importanza ottavo Corridoio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Albania e Bulgaria puntano a espandere la cooperazione tra i due Paesi nel campo delle infrastrutture, in particolare per il progetto stradale e ferroviario strategico dell'ottavo Corridoio paneuropeo. E' quanto emerso dopo l'incontro a Sofia tra la ministra delle Infrastrutture e dell'Energia albanese, Belinda Balluku, e il ministro dei Trasporti bulgaro, Georgi Todorov, nel quadro della visita del premier dell'Albania Edi Rama. Balluku ha fatto sapere tramite una nota che l'ambizioso progetto dell'ottavo Corridoio, per collegare le città costiere albanesi sull'Adriatico a quelle bulgare sul Mar Nero, è stato il tema centrale del colloquio con Todorov. (Alt)