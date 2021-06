Polonia: Covid, smentita una prossima sospensione del vaccino AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità polacche hanno negato che ci possa essere una sospensione del vaccino AstraZeneca. Lo afferma l'agenzia di stampa "Pap". Un comunicato dell'Agenzia governativa per le riserve strategiche (Rars) ha smentito le indiscrezioni dei media sul fatto che il governo di Varsavia starebbe valutando di escludere il vaccino di AstraZeneca dalla campagna vaccinale. "Una simile idea non è nemmeno oggetto di considerazione", ha specificato l'organo. "A causa di forniture irregolari alla Polonia, la priorità è stata attribuita ad assicurare una seconda dose ai pazienti. Continua però la possibilità di prenotarsi per essere vaccinati con il preparato di AstraZeneca", spiega il Rars. L'Agenzia ha aggiunto che la scorsa settimana la Polonia ha ricevuto 868 mila dosi del vaccino in questione e che questa settimana prevede l'arrivo di altre circa 250 mila. (Vap)