Covid: Coldiretti, green pass a luglio vale 11,5 miliardi (2)

- Il ritorno dei vacanzieri dall’estero in Italia è infatti strategico per l’ospitalità turistica nelle mete più gettonate anche perché – continua la Coldiretti – i visitatori da questo paesi stranieri hanno tradizionalmente una elevata capacità di spesa. Sono infatti Germania, Francia e Regno Unito i Paesi con il maggior numero di pernottamento in Italia prima della Pandemia seguiti però dagli Stati Uniti di Biden con i quali è necessario al più presto trovare un accordo. Ma il green pass – conclude la Coldiretti - è importante anche per le vacanze degli italiani che in più di un caso su tre (36 per cento) non hanno ancora deciso anche per le incertezze sull’evoluzione della pandemia Covid e sulle possibilità di spostamento sulla base dell’analisi Coldiretti dell’indagine di Notosondaggi. (Com)