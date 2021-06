Colombia: Sereni, addolorati per vittime degli scontri e fiduciosi in giustizia su violazioni diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia esprime vicinanza alla Colombia per le oltre 50 vittime registrate nel corso delle proteste sociali iniziate a fine aprile e ribadisce fiducia nelle azioni istituzionali per accertare possibili violazioni dei diritti umani. Lo ha detto la viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, presentando in commissione Esteri della Camera dei deputati le linee di azione del governo con la regione dell'America latina e Caraibi. "Siamo addolorati per le oltre 50 vittime registrate dall'inizio delle proteste. Come già detto da (l'Alto rappresentante della politica Estera dell'Ue, Josep) Borrell, abbiamo fiducia nell'operato delle istituzioni colombiane per indagare e portare dinanzi alla giustizia i responsabili di violazioni ai diritti umani", ha detto Sereni ricordando che il Paese ha contato "centinaia di episodi di violenza, dovuti tanto a eccessi delle forze di sicurezza", quanto alla presenza tra i manifestanti "di gruppi violenti, con azioni di vandalismo, saccheggio e attacchi alle sedi della polizia". Il governo italiano "incoraggia il dialogo in corso, che sappiamo non facile, tra il governo e il Comitato nazionale dello sciopero", perché con la mediazione dell'Onu e della Chiesa cattolica locale si "arrivi quanto prima a ristabilire un clima di fiducia". (Res)