Cina: al via a Shanghai il Forum Lujiazui 2021 sui mercati finanziari

- Si è aperto oggi a Shanghai il Forum Lujiazui 2021, un evento di due giorni incentrato sui mercati finanziari all'insegna del tema "La riforma finanziaria e l'apertura della Cina in mezzo ai grandi cambiamenti del mondo". Come riferisce l'emittente televisiva cinese "Cgtn", il forum prevede sette sessioni plenarie incentrate su questioni come il ruolo del mercato finanziario nel raggiungimento della neutralità carbonica, la cooperazione economica in risposta alla pandemia globale e la trasformazione digitale dell'economia e del settore finanziario. Il forum, creato come piattaforma globale di alto livello nel 2008, intende promuovere gli scambi finanziari internazionali e la riforma finanziaria della Cina con una maggiore apertura sul mercato globale. (Cip)