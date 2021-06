Libia: ministro Esteri turco, allentate divergenze con Parigi dopo formazione nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha affermato che le differenze tra Ankara e Parigi sul conflitto in Libia si sono attenuate dopo la formazione del nuovo governo libico, aggiungendo che le relazioni tra i due membri della Nato sono su un binario positivo, dopo mesi di tensione. Lo ha dichiarato il capo della diplomazia turca all’emittente televisiva “Trt Haber”, affermando che la Francia vuole cooperare con la Turchia in Africa. Cavusoglu ha aggiunto che le relazioni bilaterali saranno oggetto di una discussione dettagliata durante un incontro tra i leader dei due Paesi al vertice della Nato, previsto lunedì 14 giugno. Ankara e Parigi hanno avuto divergenze su una serie di questioni negli ultimi mesi, dalla situazione in Libia e in Siria alla disputa sulle risorse energetiche nel Mediterraneo orientale.(Tua)