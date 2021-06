Cina: banca centrale prevede un'inflazione al consumo inferiore al 2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione al consumo cinese dovrebbe mantenersi al di sotto del 2 per cento nel 2021, entro la soglia obiettivo ufficiale di circa il 3 per cento. Lo ha dichiarato oggi Yi Gang, governatore della Banca popolare cinese, in occasione della cerimonia di apertura del Forum Lujiazui 2021. Yi ha affermato che l'economia cinese sta operando entro un intervallo ragionevole, vicino al potenziale livello di output, che i prezzi sono complessivamente controllabili e la Repubblica popolare dovrebbe aderire alla normale politica monetaria. Il governatore della banca centrale ha aggiunto che "il tasso di interesse si mantiene ad un livello appropriato, che è relativamente basso rispetto ai tassi di altri mercati in via di sviluppo". "Ci sono ancora incertezze relative alla situazione della pandemia all'estero, non dobbiamo abbassare la guardia per quanto riguarda l'inflazione e le pressioni di deflazione", ha concluso Yi. (Cip)