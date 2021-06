Balcani: oggi in Albania summit dei leader regionali, focus su allargamento Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui per l'adesione di Albania e Macedonia Nord all'Ue “devono iniziare ora”, ha affermato nei giorni scorsi il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, nel corso dell'intervento con cui ha aperto la riunione con i colleghi del Processo di Berlino. Maas ha aggiunto che la Germania offre “il suo pieno appoggio” alla presidenza di turno portoghese del Consiglio dell'Ue, impegnatasi per l'avvio dei negoziati sull'ingresso nell'Ue di Albania e Macedonia del Nord. In riferimento al veto della Bulgaria sull'adesione di Skopje all'Unione europea, il ministro degli Esteri tedesco ha dichiarato: “Sappiamo tutti che la politica interna può limitare il margine di manovra in politica estera”. Inoltre, ha proseguito il capo della diplomazia di Berlino, “capiamo che le questioni di storia e identità sono delicate”. Tuttavia, tali “questioni bilaterali non devono ostacolare l'intero processo di adesione” degli Stati dei Balcani occidentali all'Ue. (Alt)