Auto: Francia, Peugeot accusate di frode nel caso "dieselgate"

- Il marchio Peugeot, che fa capo al gruppo Stellantis, è accusato dal tribunale di Parigi di frode al consumo nell'ambito dell'inchiesta "dieselgate" aperta nel 2017 sulle frodi ai controlli antinquinamento dei vecchi motori diesel. Lo ha reso noto Stellantis. Peugeot dovrà versare 30 milioni di euro come garanzia per eventuali risarcimenti. Anche Fca e Citroen nelle prossime settimane dovranno comparire in tribunale. "Le nostre filiali sono fermamente convinte che i loro sistemi di controllo delle emissioni a tutte le esigenze applicabili all'epoca e oggi continuano a rispettarle ed attendono con impazienza l'occasione di dimostrarle", ha fatto sapere Stellantis con un comunicato. Nei giorni scorsi anche Volkswagen e Renault hanno annunciato di essere indagate. (Frp)