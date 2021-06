Taiwan: Covid, aeroporto di Chiayi cancellerà tutti i voli per le isole dal 13 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto di Chiayi dell'isola di Taiwan cancellerà tutti i voli per le isole della compagnia aerea taiwanese Uni Air a partire dal 13 giugno, a seguito dell'estensione dello stato di emergenza di Covid-19. Lo ha reso noto lo stesso aeroporto del distretto Chiayi, aggiungendo che anche i voli delle compagnie aeree per le isole Kinmen saranno cancellati dal primo luglio e i voli per l'arcipelago Penghu saranno cancellati dal 13 giugno al 30 giugno. I passeggeri che desiderano cancellare i propri biglietti e hanno acquistato i biglietti tramite il sito web, l'app, la piattaforma 7-Eleven o FamiPort di Uni Air potranno richiedere i rimborsi. Il volo di oggi, 10 giugno, per le isoe Penghu è l'unico previsto per il mese di giugno, con la sede a Chiayi dell'Ospedale generale dei veterani di Taichunghung incaricata al monitoraggio di test Covid. (Cip)