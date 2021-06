Nigeria: sospensione Twitter, società di social media potranno operare nel Paese solo se autorizzate dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Le società di social media che vogliono operare in Nigeria dovranno ora registrarsi nel Paese ed essere autorizzate dall'Autorità per le comunicazioni locale di Abuja. Lo ha ribadito il portavoce del governo, Lai Mohammed, dopo la sospensione di Twitter da parte del governo decretata la scorsa settimana. "Insistiamo sul fatto che per operare in Nigeria devi prima essere una società nigeriana ed essere autorizzato dalla commissione di radiodiffusione", ha affermato il portavoce in una nota. Finora non sono state approvate nuove leggi o regolamenti per far rispettare i nuovi requisiti. Nei giorni scorsi l'Autorità nigeriana delle telecomunicazioni ha invitato le emittenti televisive e radiofoniche nazionali a non utilizzare Twitter per raccogliere informazioni ed a disattivare i propri account sulla piattaforma social. In una dichiarazione pubblicata dopo la decisione governativa di sospendere Twitter nel Paese, la Commissione nazionale per le trasmissioni ha imposto alle emittenti di "sospendere immediatamente" il patrocinio di Twitter. "Si consiglia alle stazioni di trasmissione di disinstallare gli strumenti di Twitter e di smettere di utilizzare la piattaforma come fonte di raccolta di informazioni", si legge nel testo. Come osservato da NetBlocks, piattaforma di monitoraggio della governance di internet, nelle ore che hanno seguito la sospensione si sono moltiplicate le ricerche su internet di Vpn, un dispositivo che permette di crittografare la propria connessione internet come se ci si connettesse da un altro Paese rispetto alla propria reale posizione geografica.