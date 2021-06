Nigeria: sospensione Twitter, società di social media potranno operare nel Paese solo se autorizzate dal governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana il governo nigeriano ha emesso un avviso di sospensione a tempo indeterminato di Twitter per il presunto utilizzo della piattaforma per attività che minacciano l'unità del Paese. La mossa ha fatto seguito alla decisione della piattaforma social di cancellare un tweet del presidente Muhammadu Buhari sugli indipendentisti del Biafra, segnalato come offensivo dagli utenti, motivandola come una misura reciproca per "disinformazione e diffusione di notizie false" tramite la piattaforma. Nel tweet il capo dello Stato aveva annunciato il pugno di ferro nei confronti dei gruppi secessionisti che minacciano la sicurezza del Paese, scatenando la reazione degli utenti e quella della piattaforma stessa che ha eliminato il post incriminato. Nei giorni scorsi il capo dello Stato è tornato sull'argomento pubblicando un post su Facebook, affermando che la politica di censura dell'azienda non è riuscita a comprendere i gravi problemi che la Nigeria deve affrontare. "La rimozione del tweet del presidente Buhari è stata deludente. La censura sembrava basata su un fraintendimento delle sfide che la Nigeria deve affrontare oggi", si legge in un messaggio di Buhari. (segue) (Res)