Nigeria: sospensione Twitter, società di social media potranno operare nel Paese solo se autorizzate dal governo (3)

- In seguito alla sospensione di Twitter in Nigeria, le missioni diplomatiche di Ue, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Irlanda hanno espresso congiuntamente rammarico per la decisione del governo. Secondo NetBlocks, piattaforma di monitoraggio della governance di internet, la sospensione delle attività di Twitter in Nigeria ha provocato negli ultimi tre giorni perdite all'economia nazionale per 7,5 miliardi di naira (oltre 18,3 milioni di dollari). Per la piattaforma il blocco disposto venerdì scorso sera dalle autorità di Abuja alle attività che sfruttano il servizio di Twitter ha messo a dura prova l'economia del Paese africano nel giro di pochi giorni, con una stima delle perdite legate all'e-commerce pari a 12 miliardi di dollari. Secondo NetBlocks, ogni ora persa su Twitter costa alla Nigeria circa 250 mila dollari, portando la perdita giornaliera ad almeno 6 milioni di dollari. La decisione di sospendere Twitter rischia di ritorcersi contro il governo e di costare economicamente al Paese in termini di nuovi investimenti nel suo settore tecnologico: prima economia continentale, la Nigeria è infatti anche uno dei Paesi africani con le migliori prestazioni nell'attrarre investimenti per le start-up tecnologiche. (Res)