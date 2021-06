Sardegna: Argea accelera i pagamenti del Psr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argea accelera i pagamenti del Programma di sviluppo rurale per gli agricoltori sardi. Da quando la società Leonardo è subentrata nella gestione del Sian, il sistema informativo del comparto agricolo, l'Organismo pagatore regionale ha erogato circa 20 milioni di euro per quasi 5mila beneficiari. Nella giornata di ieri sono stati emessi pagamenti per 3.457 beneficiari del Psr Sardegna 2014/2020-2007/2013, per 5.297.647,51 euro a valere sulle misure a superficie (sottomisure 10, 11, 13 e 14) che riguardano l'agricoltura integrata, l'agricoltura biologica, il benessere degli animali e l'indennità compensativa. È stato autorizzato il pagamento del saldo dell'annualità 2020 delle pratiche riferite alle misure 10 e 11. Ne dà notizia l'assessore regionale dell'agricoltura, Gabriella Murgia. (segue) (Rsc)