Usa: spagnola Wallbox debutta a Wall Street in operazione da 1,2 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società spagnola di caricabatterie per auto elettriche, Wallbox, debutterà nel mercato azionario si Wall Street in seguito ad un accordo di fusione, del valore stimato di 1,2 miliardi di euro, con la statunitense con Kensington Capital Acquisition. I maggiori azionisti di Wallbox con una forza lavoro di 500 persone, sono Iberdrola e Seaya Ventures. L'azienda si aspetta una crescita del 90 per cento delle vendite all'anno fino al 2027, passando da un fatturato di 24 milioni di dollari dello scorso anno a 2,1 del 2027. Wallbox progetta, produce e distribuisce soluzioni di ricarica per veicoli elettrici per uso residenziale, semi-pubblico e pubblico, e i suoi prodotti sono venduti in 67 paesi.(Spm)