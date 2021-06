Covid: Parlamento Ue, sì a sospensione temporanea brevetti vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione che chiede la sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini anti Covid. Lo si apprende dall'Eurocamera che ha spiegato che con il testo, adottato con 355 voti a favore, 263 contrari e 71 astensioni, il Parlamento propone l'avvio dei negoziati per una deroga temporanea all'accordo Trips dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) sui brevetti per migliorare l'accesso globale a prodotti medici correlati al Covid 19 a prezzi accessibili e per affrontare i vincoli di produzione globali e carenza di approvvigionamento. Per quanto riguarda la licenza volontaria, cioè quando lo sviluppatore del vaccino decide a chi e a quali condizioni può essere concesso in licenza il brevetto per consentire la produzione, secondo il Parlamento il trasferimento di know-how e tecnologia ai Paesi con industrie produttrici di vaccini sono il modo più importante per scalare e accelerare il produzione a lungo termine. Per affrontare le strozzature della produzione, i deputati chiedono all'Ue "di eliminare rapidamente le barriere all'esportazione e di sostituire il proprio meccanismo di autorizzazione all'esportazione con requisiti di trasparenza delle esportazioni". (segue) (Beb)