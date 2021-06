Covid: Parlamento Ue, sì a sospensione temporanea brevetti vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e il Regno Unito, da parte loro, dovrebbero "abolire immediatamente il divieto di esportazione di vaccini e materie prime", affermano i deputati. Sono necessari 11 miliardi di dosi per immunizzare il 70 per cento della popolazione mondiale e solo una frazione di quella quantità è stata prodotta. Poiché la stragrande maggioranza degli 1,6 miliardi di dosi di vaccino somministrate fino ad oggi è andata ai Paesi industrializzati produttori di vaccini e solo lo 0,3 per cento ai 29 Paesi più poveri, l'Ue deve sostenere la produzione in Africa, secondo il Parlamento. Per i deputati, infine, un altro importante veicolo per fornire vaccini alle economie a basso reddito è il meccanismo di distribuzione globale dei vaccini Covax a cui incoraggiano i contributi. Infine, i deputati chiedono la piena divulgazione dei futuri accordi di acquisto anticipato, in particolare per i vaccini di prossima generazione, e che tali contratti includano requisiti di trasparenza per i fornitori. (Beb)