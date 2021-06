Energia: Libia, sotto controllo una fuoriuscita di petrolio nella tratta Samah-Dahra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al-Waha Oil Company ha annunciato che i tecnici hanno completato la manutenzione sulla tratta danneggiata situata in un sito lungo 170 chilometri, che collega il campo Al-Samah verso Al-Dahra, controllando la fuoriuscita di petrolio lungo l’infrastruttura. La società ha dichiarato sulla sua pagina Facebook che "i lavori di manutenzione sono stati eseguiti da dipendenti nazionali”. Inoltre, ha spiegato la società, “non ci sono stati effetti che impedirebbero l'avanzamento delle operazioni di trasporto ed esportazione sotto la sorveglianza del dipartimento della sicurezza per prevenire eventuali potenziali impatti ambientali". La società ha indicato che il lavoro di manutenzione e controllo della fuoriuscita di petrolio è stato svolto "con una cooperazione continua tra il team di manutenzione delle linee di campo di Dahra e Al-Samah, il team di gestione ingegneristica per la costruzione del campo e altri dipartimenti interessati". Le operazioni sono avvenute "dopo ore di duro e continuo lavoro, nonostante le sfide poste dalla carenza di materiali e pezzi di ricambio e le difficoltà di manutenzione della linea a causa di danni che causano frequenti perdite".(Lit)