Migranti: Usa chiederanno a Guatemala estradizione trafficanti esseri umani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rafforzamento della cooperazione nel campo della sicurezza per arginare i flussi migratori verso gli Stati Uniti era stato annunciato dalla numero due della Casa Bianca anche durante la sua tappa in Guatemala. Dopo un incontro con il presidente Alejandro Giammattei, Harris ha annunciato la creazione di una task force regionale per prevenire il traffico di esseri umani dall'America centrale. Il dipartimento di Giustizia con il sostegno del dipartimento di Stato, si legge in un comunicato diffuso dalla Casa Bianca, creerà una task force regionale per identificare, interrompere e prevenire il traffico di migranti e le operazioni di tratta di esseri umani. La task force lavorerà con le forze dell'ordine statunitensi nella regione per monitorare le operazioni di traffico di migranti e traffico di esseri umani, condividere informazioni e pianificare azioni di contrasto coordinate. Anche in questo caso l'annuncio è stato affiancato da una serie di iniziative a beneficio dell'economia locale, come uno stanziamento di 48 milioni di dollari per imprenditoria e innovazione e un prestito da 19,5 milioni di dollari per costruire 1.800 abitazioni nelle città con il più alto tasso di migrazione. (segue) (Nys)