Venezuela: Caracas a Cpi, nuovo incontro per esaminare accusa di reati contro umanità

- Il Venezuela ha reso noto l'invio di una richiesta di riunione alla procura generale della Corte penale internazionale (Cpi) per "discutere" l'esame preliminare del fascicolò sui presunti reati di lesa umanità. Un incontro sollecitato ai sensi dell'articolo 30 del regolamento della Cpi, si legge in una nota del procuratore generale, Tarek William Saab, che rilancia all'ufficio retto da Fatou Bensouda l'accusa di una cooperazione "scarsa e a senso unico". Nel fine settimana Bensouda aveva già risposto alle critiche di Caracas, che l'accusava di "un trattamento ingiusto" e "ineguale" specie se paragonato a quello adottato con la Colombia. "Con totale rispetto, non è corretto. Il mio ufficio si è impegnato in modo esteso con il Venezuela, compreso con le più alte autorità", diceva la procuratrice generale intervistata da "France 24". (segue) (Vec)