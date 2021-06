Venezuela: olimpiadi, pugile rifugiato a Trinidad ai Giochi per conto del Coi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eldric Sella, pugile venezuelano migrato dal 2014 a Trinidad e Tobago, parteciperà alle olimpiadi di Tokyo in qualità di rifugiato. Lo ha reso noto il Comitato olimpico internazionale (Coi) ricordando la traiettoria dell'atleta che ha deciso di lasciare la patria "in fuga dal collasso economico, la crisi politica e la violenza che colpiva il Paese". "Avrò la possibilità di rappresentare non solo me ma milioni di persone in tutto il mondo che, come me, sono state obbligate a lasciarsi indietro le loro case e i loro sogni", ha detto Sella cui andrà la Borsa per atleti rifugiati del Coi. (Vec)