Corea del Nord: Cio negozia partecipazione atleti alle Olimpiadi di Tokyo

- Il Comitato olimpico internazionale (Cio) è tuttora impegnato a negoziare la partecipazione della Corea del Nord alle Olimpiadi estive di Tokyo in programma dal prossimo 23 luglio, nonostante Pyongyang abbia annunciato lo scorso aprile la propria assenza dai Giochi menzionando i rischi legati alla pandemia di coronavirus. Il Cio ha riferito ieri che i negoziati riguardano una partecipazione della Corea del Nord in formato ridotto: una delegazione di "circa una dozzina di atleti suddivisi in nove o 10 discipline". Il consiglio esecutivo del Comitato olimpico ha comunque deciso ieri di riassegnare i posti precedentemente riservati agli atleti nordcoreani. "Siamo giunti al punto di dover assumere una decisione in merito alla riallocazione dei posti (...) perché non volevamo pregiudicarli per gli atleti in attesa", ha spiegato James McLeod, coordinatore dei comitati olimpici nazionali presso il Cio. (Git)