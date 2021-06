Usa-Regno Unito: verso una nuova "Carta atlantica" per tecnologia e commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson, si incontreranno oggi, 10 giugno, alla vigilia del summit del G7 in programma da domani in Cornovaglia, per concordare una nuova "Carta atlantica" che definisca principi in materia di commercio, tecnologia e circolazione delle persone. Lo anticipa la stampa Usa, secondo cui la nuova Carta è stata studiata dai governi dei due Paesi alleati sul modello dell'atto diplomatico sottoscritto dal presidente Franklin D. Roosevelt e dal primo ministro Winston Churchill il 14 agosto 1941. La Carta del 1941 enunciava alcuni dei principi fondamentali del futuro ordine mondiale: tra questi il divieto di espansione territoriale, l'autodeterminazione interna ed esterna, il diritto alla democrazia e all'autogoverno, la pace come libertà dal bisogno. la rinuncia all'uso della forza e la libertà di commercio e navigazione. (segue) (Nys)