Usa-Regno Unito: verso una nuova "Carta atlantica" per tecnologia e commercio (2)

- Il governo britannico ha anticipato l'adozione del nuovo atto diplomatico tramite un comunicato pubblicato nella giornata di ieri, nel quale la Carta atlantica del 1941 viene ricordata come "uno dei più grandi trionfi nel contesto delle relazioni tra Regno Unito e Usa", ed uno dei maggiori contributi "alla formazione del successivo ordine mondiale, che ha portato direttamente alla creazione dell'Onu e della Nato". La nota ufficiale afferma che la Carta del 2021 riconoscerà i cambiamenti intercorsi nella struttura dell'ordine mondiale, ma riaffermerà la centralità dei valori promossi ottant'anni fa dai due Paesi. Secondo le anticipazioni della stampa Usa, la Carta farà riferimento a nuove sfide come la minaccia posta dagli attacchi informatici, l'azione sul fronte del mutamento climatico e della tutela della biodiversità, e la lotta e la ripresa dalla pandemia di coronavirus. Gli indirizzi enunciati nella Carta dovrebbero trovare attuazione concreta in una serie di nuove direttive politiche che verranno concordate oggi dai leader dei due Paesi, incluso il ripristino dei viaggi tra Stati Uniti e Regno Unito il più rapidamente possibile. (Nys)