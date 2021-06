Brasile: firmato accordo fra Enel, Leonardo e Tim per città intelligenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato firmato oggi nell'Ambasciata d'Italia a Brasilia un Memorandum of Understanding (Mou) fra Enel X Brasile, Leonardo do Brasil e Tim Brasile, tre fra le più importanti società italiane in Brasile, all'avanguardia mondiale nei settori energetico, della connettività e cyber security. Lo rende noto in una nota la rappresentanza diplomatica italiana nel paese sudamericano. Alla presenza dell'ambasciatore Azzarello, del ministro della Scienza, Tecnologia e Innovazione, Pontes, del viceministro delle Comunicazioni, Menezes, del governatore dello Stato di Rio de Janeiro, Castro, e di altre Autorità politico-parlamentari e dell'Amministrazione pubblica, federali, statali e municipali, il MoU è stato firmato dal Country Manager di Enel, Cotugno, dal Presidente di Leonardo Brasile, Moliterni, e dall'Amministratore Delegato di Tim Brasile, Labriola. (segue) (Brb)