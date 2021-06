Brasile: firmato accordo fra Enel, Leonardo e Tim per città intelligenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il MoU formalizza l'impegno delle tre società ad offrire soluzioni congiunte per un modello integrato di città "Smart, Intelligent, Safe and Resilient", adattato alle esigenze individuali delle realtà cui vanno applicate. Ciascuna azienda svilupperà ed offrirà un insieme di servizi "e-city, e-home, e-mobility, e-industry" e finanziari digitali, rafforzando la protezione e la sicurezza di città, abitazioni ed industrie. È già in atto un primo esperimento nella Municipalità di Maricà, con l'obiettivo di trasformare la città in un "laboratorio vivente", utilizzando tecnologie all'avanguardia che possano contribuire ad uno sviluppo sostenibile dell'area. (segue) (Brb)