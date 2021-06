Brasile: Coppa America, dopo Mastercard anche Ambev rinuncia a mostrare il suo marchio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione dei due sponsor, secondo la ricostruzione della stampa, potrebbe essere legata all'inchiesta avviata dalla procura federale del Brasile (Mpf) sulla condotta della Confederazione brasiliana di calcio (Cbf), degli sponsor dell'evento e degli enti locali che ospiteranno le partite della Coppa America. In particolare, rivela il quotidiano "Folha de S.Paulo" gli amministratori di stati e i comuni che ospiteranno i giochi saranno indagati per "atti che violino i diritti alla vita e alla salute", così come le società sponsor e le emittenti che trasmetteranno la competizione delle nazionali sudamericane, mentre il Paese attraversa una grave crisi sanitaria generata dalla pandemia di coronavirus. Il vice procuratore del pool diritti dei cittadini del Mpf, Carlos Alberto Vilhena, ha inviato lettere ai procuratori degli stati di Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, San Paolo e del Distretto Federale, determinando l'apertura di inchieste ciascuno nella propria giurisdizione. (segue) (Brb)