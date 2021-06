Usa-Cina: ministri Commercio concordano promozione scambi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha revocato ieri alcune misure introdotte dal suo predecessore Donald Trump per limitare le app di proprietà cinese TikTok e WeChat. Lo scrive il "Wall Street Journal", sottolineando che le precedenti disposizione saranno sostituite da un ordine esecutivo che impone “un'ampia revisione delle app controllate da avversari stranieri" per determinare se rappresentano una minaccia alla sicurezza degli Stati Uniti. Il nuovo ordine non si rivolge specificamente a nessuna società, ma crea il potenziale per un giro di vite ancora più ampio sulle app di proprietà cinese rispetto agli ordini dell'amministrazione Trump. Il dipartimento del Commercio è stato autorizzato ad avviare immediatamente tale revisione. L'ordine esecutivo di Biden, spiega il "Wsj" citando fonti dell'amministrazione, è progettato per sostituire l'approccio dell'amministrazione Trump nei confronti delle singole società con un processo più ampio per la revisione dei rischi posti dalle app di proprietà straniera.Lo scorso 4 giugno Biden ha vietato agli investitori statunitensi di effettuare investimenti in 59 società militari e di sorveglianza cinesi accusate di minare la sicurezza e i valori democratici degli Stati Uniti. "Oggi il presidente Biden ha firmato un ordine esecutivo per affrontare ulteriormente l'emergenza nazionale in corso dichiarata il 12 novembre 2020 rispetto alla minaccia rappresentata dal complesso militare-industriale della Repubblica popolare cinese", ha affermato la Casa Bianca in una nota, precisando che i 59 nomi elencati nell'ordine "proibiscono - in modo mirato e mirato - gli investimenti statunitensi in società cinesi che minano la sicurezza o i valori democratici degli Stati Uniti e dei nostri alleati". L'ordine esecutivo proibisce anche a "persone degli Stati Uniti di impegnarsi nell'acquisto o nella vendita di titoli quotati in borsa" con le società cinesi quotate o le persone determinate ad essere collegate con loro, conclude la nota. (Cip)