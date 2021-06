Giappone-Australia: ministeriale "2+2" si chiude con un riferimento esplicito a Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone e Australia hanno fatto esplicito riferimento all'importanza di tutelare la pace e la sicurezza attraverso lo Stretto di Taiwan nella dichiarazione congiunta diffusa a margine dell'incontro tra i ministri di Esteri e Difesa dei due Paesi, che si è tenuto in videoconferenza ieri, 9 giugno. Il riferimento esplicito a Taiwan non ha precedenti nella storia delle relazioni bilaterali tra Giappone e Australia, e segue riferimento analoghi seguiti ai recenti summit del Giappone con i leader di Stati Uniti e Unione europea. I ministri della Difesa dei due Paesi hanno anche raggiunto un accordo in merito alla protezione da parte del Giappone degli asset militari australiani nei contesti non bellici: un'intesa che eleva ulteriormente lo status di "quasi alleanza" bilaterale, anche nel contesto della comune adesione al quartetto di sicurezza regionale noto come Quad. (segue) (Git)