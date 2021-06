Giappone-Australia: ministeriale "2+2" si chiude con un riferimento esplicito a Taiwan (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo delle 7 maggiori economie industrializzate del Pianeta (G7) sta conducendo discussioni per l'inclusione di un riferimento esplicito allo Stretto di Taiwan nel comunicato congiunto che verrà diffuso a margine del prossimo summit dell'organizzazione in programma dall'11 al 13 giugno prossimi in Cornovaglia, nel Regno Unito.Le discussioni, riferisce la stampa giapponese, sono un tentativo di Stati Uniti e Giappone di consolidare un fronte unito contro le attività militari cinesi attorno all'Isola. Le questioni relative alla Cina - inclusa la rapida riduzione dei margini di esercizio delle libertà civili ad Hong Kong - saranno al centro del summit di tre giorni, il primo incontro in presenza tra i leader del G7 dal 2019. Washington e Tokyo intendono persuadere gli altri membri dle Gruppo ad adottare il comunicato diffuso dopo la ministeriale degli Esteri del G7 lo scorso maggio, che menzionava "l'importanza della pace e della stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan, e incoraggia una risoluzione pacifica delle questioni inter-Stretto". Adottare una formulazione analoga a margine del summit di questa settimana costituirebbe il primo riferimento esplicito a Taiwan in un comunicato ufficiale del G7, che potrebbe anche esprimere "preoccupazione" in merito alle violazioni dei diritti umani subite dalla minoranza musulmana uigura e dagli abitanti di Hong Kong. (Git)