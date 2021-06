Giappone: coronavirus, Suga si impegna a completare la campagna vaccinale entro novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, ha annunciato che il suo governo punta a completare la campagna di vaccinazione della popolazione giapponese contro la Covid-19 entro il mese di novembre. "Speriamo di completare la vaccinazione di tutti i cittadini che lo vorranno tra ottobre e novembre di quest'anno", ha dichiarato il premier nel corso di un dibattito parlamentare. Nelle ultime settimane il Giappone ha accelerato la campagna vaccinale contro il coronavirus per ridurre il ritardo accumulato rispetto alla maggior parte degli altri Paesi industrializzati: già questo mese numerose amministrazioni locali intendono avviare le vaccinazioni delle fasce di popolazione di età inferiori a 65 anni, e al tasso di somministrazione attuale, oltre 40 milioni di dosi di vaccino verranno somministrate entro la fine di giugno in vista dell'apertura delle Olimpiadi estive, il mese prossimo. Il Giappone conta una popolazione di 126 milioni di persone, e ad oggi ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino contro la Covid-19 appena il 4 per cento della popolazione complessiva. (segue) (Git)