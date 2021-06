Giappone: coronavirus, Suga si impegna a completare la campagna vaccinale entro novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'ufficio del primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, ha annunciato nei giorni scorsi che oltre 10 milioni di persone hanno ricevuto almeno una dose del vaccino contro il coronavirus, pari a circa l'8 per cento della popolazione giapponese di 126 milioni di abitanti. Nello specifico sono stati vaccinati 4,65 milioni di operatori sanitari e 5,73 milioni di di cittadini di età superiore a 65 anni. Circa 3,6 milioni di persone hanno già ricevuto il ciclo completo di due dosi di vaccino. Il governo giapponese prevede che le vaccinazioni del personale medico verranno ultimate entro 10 o 20 giorni. L'accelerazione è stata resa possibile dall'attivazione degli hub vaccinali nelle grandi città di Osaka e Tokyo, e dal sostegno logistico di aziende come Toyota Motor, che hanno messo a disposizione della campagna vaccinale il loro know-how sviluppato per il "just in time" per la produzione di beni e servizi.