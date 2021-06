Iraq: lanciati tre droni contro l’aeroporto di Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre droni hanno colpito ieri sera l’aeroporto internazionale di Baghdad, in Iraq, poche ore dopo la caduta di alcuni razzi sulla base aerea di Balad, che ospita contractor statunitensi. Lo riferisce un comunicato delle forze di sicurezza irachene, secondo cui almeno uno dei tre droni è stato abbattuto. Nella nota, la sicurezza attribuisce l’attacco contro la base di Balad a “un gruppo fuorilegge”. Non sono noti al momento ulteriori dettagli. Lo scorso fine settimana, altri due droni erano stati abbattuti dai sistemi di difesa della base aerea di Ain al Asad, che ospita forze statunitensi, nel governatorato occidentale dell’Anbar. Di recente, gli Usa hanno espresso preoccupazione per l’aumento di attacchi condotti tramite droni contro forze e strutture statunitensi in Iraq, generalmente effettuati da milizie irachene sostenute dall’Iran. (Res)