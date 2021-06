Migranti: Usa chiederanno a Guatemala estradizione trafficanti esseri umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti chiederà l'estradizione dei cittadini del Guatemala coinvolti nel traffico di migranti conosciuti come "coyotes". Si tratta di un ulteriore passo nella lotta intrapresa da Washington per arginare i flussi migratori dal centro america verso il nord del continente, principale tema al centro della recente visita della vicepresidente Kamala Harris proprio in Guatemala. L'iniziativa del governo di Joe Biden, che segue quella della creazione di una task force regionale, è stata confermata dal procuratore generale del paese centroamericano, Stuardo Campo, in dichiarazioni rilasciate al quotidiano "Prensa Libre". "C'è interesse da parte degli Stati Uniti ad estradare guatemaltechi coinvolti con le bande di coyotes", ha detto Campo, sottolineando che le autorità statunitensi "hanno già iniziato a chiedere informazioni". "Lo scambio di informazioni con le autorità statunitensi sarà vitale", ha aggiunto il procuratore, secondo il quale è inoltre necessario un inasprimento delle pene a livello locale per questo tipo di delitti: "attualmente il traffico illegale di persone prevede tra i 6 e gli 8 anni". (segue) (Nys)