Migranti: Usa chiederanno a Guatemala estradizione trafficanti esseri umani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Analoga iniziativa degli Stati Uniti è stata annunciata con il governo del Messico. Si tratta di un partenariato tra le forze di polizia statunitensi e messicane per coordinare le operazioni volte a smantellare il traffico di esseri umani. L'annuncio è stato dato martedì durante la visita in Messico della vicepresidente Usa Kamala Harris. Le forze dell'ordine di entrambi i paese, si legge in un comunicato della Casa Bianca, collaboreranno per scambiare informazioni e intraprendere le azioni appropriate per smantellare la tratta di esseri umani e le organizzazioni dedite a questo traffico. I detective lavoreranno congiuntamente per "identificare obiettivi, sviluppare indagini e intraprendere azioni di contrasto come il congelamento dei conti bancari associati a gruppi criminali". L'annuncio si affianca a una serie di iniziative volte a stimolare l'economia locale e prevenire le cause della migrazione. Tra queste un pacchetto di prestiti e sovvenzioni del valore di 250 milioni di dollari destinati a stimolare la crescita nel sud del Messico, creare posti di lavoro e ridurre le diseguaglianze nella regione. (Nys)