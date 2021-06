Covid: Croazia dona alla Bosnia 30 mila dosi di vaccino AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia ha deciso di donare 30 mila dosi di vaccino AstraZeneca contro il Covid-19 alla Bosnia Erzegovina. Lo ha reso noto il vicepremier e ministro dell'Interno croato, Davor Bozinovic, secondo quanto riferisce la stampa locale. Bozinovic ha ricevuto oggi a Zagabria la ministra bosniaca per gli Affari civili, Ankica Gudeljevic. I vaccini, ha precisato Bozinovic, saranno donati nell'ambito degli aiuti decisi dal governo di Zagabria ai Paesi della regione che hanno più bisogno di assistenza in questa fase della lotta al coronavirus. La Croazia ha deciso di stanziare aiuti sotto forma di vaccini a Bosnia Erzegovina, Montenegro e Kosovo. Dopo l'incontro, Gudeljevic ha annunciato in una conferenza stampa che la donazione sarà distribuita in modo tale che 15 mila dosi vadano alla clinica universitaria di Mostar e le altre 15 mila dosi al resto della Bosnia Erzegovina. (Seb)