Balcani: il 10 giugno in Albania summit dei leader regionali, focus su allargamento Ue

- L'Albania ospiterà il prossimo summit tra i leader politici dei Paesi dei Balcani occidentali in programma giovedì 10 giugno. Il summit, secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Independent Balkans News Agency", sarà presieduto dal premier albanese Edi Rama e dal commissario Ue all'Allargamento Oliver Varhelyi. Il summit è particolarmente importante in quanto si svolge a sole due settimane dalle attese decisioni dell'Ue sull'avvio effettivo dei negoziati di adesione per Albania e Macedonia del Nord con la data per la prima conferenza intergovernativa. Altro tema centrale della riunione, oltre all'allargamento Ue, sarà un confronto tra i leader di Albania, Kosovo, Serbia, Macedonia del Nord, Bosnia Erzegovina e Montenegro, sull'attuazione dei progetti nell'ambito del Processo di Berlino. (segue) (Alt)