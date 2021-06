Kosovo: Emiliozzi (M5S), da Italia importante ruolo di mediazione, attuare accordo trovato su Decani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto nei mesi scorsi - grazie alla mediazione dell'ambasciatore d'Italia in Kosovo, Nicola Orlando, di concerto con il generale Michele Risi, allora comandante della missione Nato Kfor - per la ricomposizione della delicata diatriba tra la comunità monastica di Decani (composta da monaci serbo-ortodossi) e le Aautorità kosovare-albanesi e "un esempio di come si possano raggiungere risultati con una proficua cooperazione civile-militare". Lo dichiara in una nota Mirella Emiliozzi, deputata del MoVimento 5 Stelle in commissione Esteri, a margine dell'interrogazione che ha depositato oggi in commissione. "Ma l'accordo poggia su basi ancora fragili - aggiunge -, e andrebbe consolidato, per questo sarà necessario seguire con attenzione e sostenere il passaggio dei prossimi mesi quando l'Italia cederà la guida della missione Nato-Kfor all'Ungheria. In tal senso ho chiesto alla Farnesina quali iniziative intenda il ministro Di Maio avviare affinché i futuri rappresentanti civili e militari italiani in Kosovo proseguano sull'illuminato solco tracciato da chi li ha preceduti". "Da 22 anni l'Italia svolge un ruolo di normalizzazione nell'area mantenendo la sicurezza per conto della Nato. L'auspicio è che non si facciano passi indietro e che anzi si prosegua con decisione sulla via dell'intesa trovata tra le due parti", conclude. (Com)