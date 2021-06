Usa: otto Stati hanno vaccinato completamente più della metà dei residenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto Stati Usa, tutti tranne uno nel nord-est, hanno vaccinato completamente più della metà dei loro residenti contro il Covid-19. E' quanto emerge dai dati pubblicati dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). Si tratta di Connecticut, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Rhode Island e Vermont, quest'ultimo al primo posto nell'intera nazione con il 60% dei cittadini già completamente immunizzati. Complessivamente, quasi 141 milioni di persone - il 42,5 per cento della popolazione degli Stati Uniti - sono completamente vaccinate e circa 172 milioni di persone - quasi il 52 per cento della popolazione - hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid-19. Sono state inoculate quasi 305 milioni di dosi totali di vaccino contro il Covid-19, circa l'82 per cento dei 372 milioni di dosi che sono state distribuite.(Nys)