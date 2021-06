Libia: parlamento discuterà lunedì prossimo legge di bilancio e nomina cariche sovrane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti libica, Aqila Saleh, ha convocato i deputati per una sessione ufficiale da tenere lunedì prossimo, 14 giugno, nella quale discutere il progetto di bilancio ed il processo di nomina alle cariche sovrane. La sessione, riferiscono i media locali, si terrà presso la sede provvisoria del parlamento nella città di Tobruk, nella Libia orientale. Lo scorso 24 maggio, i deputati hanno iniziato a discutere del progetto di bilancio in una sessione durante la quale non si è tuttavia trovato un accordo definitivo. In quell'occasione ci sono stati aspri litigi tra i deputati, in assenza del presidente del parlamento Aqila Saleh. (Lit)