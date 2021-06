Usa: capo Pentagono ordina nuove misure per il contenimento della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha annunciato una serie di iniziative volte a migliorare le capacità di contenimento della Cina. "Sulla base delle raccomandazioni finali inoltrate dalla Task Force per la Cina del dipartimento della Difesa – si legge in una nota del Pentagono - il segretario Austin ha emesso una direttiva che avvia diverse grandi iniziative per meglio affrontare le sfide alla sicurezza poste dalla Cina, in quanto sfida emergente numero uno per gli Stati Uniti". Austin ha quindi aggiunto: "Gli sforzi che sto dirigendo ora miglioreranno la capacità del dipartimento di rivitalizzare la nostra rete di alleati e partner, aumentare la deterrenza e accelerare lo sviluppo di nuovi concetti operativi e competenze”.(Nys)