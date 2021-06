Russia: tribunale Mosca designa come "estremisti" gruppi legati a Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale della città di Mosca ha formalmente designato gruppi e fondazioni legati all’oppositore Aleksej Navalnyj come organizzazioni "estremiste" e quindi illegali. Lo riferisce il portale d’informazione “Meduza”. La sentenza si applica specificamente alla Fondazione anticorruzione, alla Fondazione per la protezione dei diritti dei cittadini (entrambe già designate come “agenti stranieri” dal ministero della Giustizia russo) e alla rete nazionale di uffici elettorali di Navalnyj. Alle organizzazioni legate al dissidente russo è ora vietato distribuire qualsiasi informazione, raccogliere fondi, partecipare alle elezioni e organizzare manifestazioni pubbliche. La sentenza ha effetto immediato. La designazione significa anche che gli attivisti che hanno lavorato con le organizzazioni in questione, chiunque abbia fatto loro donazioni e anche coloro che semplicemente hanno condiviso i materiali dei gruppi potrebbero essere perseguiti e ricevere lunghe pene detentive.(Nys)