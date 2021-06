Usa: “Nyt”, verso accordo con Ue per porre fine guerra dazi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e l'Unione europea stanno lavorando per un accordo che risolva controversie di lunga data come i sussidi Boeing-Airbus e i dazi sui metalli che hanno scatenato una guerra commerciale durante l'amministrazione dell'ex presidente Usa, Donald Trump. Lo scrive il "New York Times", sottolineando che i colloqui Usa-Ue su questo dossier proseguono mentre il presidente Joe Biden cerca di riaffermare l'impegno Usa accanto ai tradizionali alleati europei. Le parti sperano di raggiungere un accordo entro la metà di luglio con l'obiettivo di revocare le tariffe che entrambi hanno imposto sui reciproci beni, secondo una dichiarazione congiunta che è in fase di redazione. Verrà probabilmente rilasciata durante la visita di Biden a Bruxelles la prossima settimana. Risolvere le tensioni commerciali con l'Europa e altri alleati è un obiettivo chiave dell'amministrazione Biden, che sta cercando di rilanciare i rapporti con i partner d'oltreoceano.(Nys)