Brasile: Coppa America, dopo Mastercard anche Ambev rinuncia a mostrare il suo marchio

- La società brasiliana produttrice di birra a bevande analcoliche Ambev, sponsor ufficiale della Coppa America di calcio 2021, ha annunciato che non esporrà il proprio marchio durante gli incontri del torneo ospitato in Brasile tra il 13 giugno e il 10 luglio. La compagnia ha dichiarato che, pur scegliendo di non mostrare il suo marchio nelle partite, manterrà il contratto di sponsorizzazione concordato con la Confederazione calcistica sudamericana (Conmebol). La decisione segue di poche ore un analogo annuncio fatto dalla società finanziaria statunitense Mastercard. La compagnia ha dichiarato che non mostrerà il suo marchio su cartelloni pubblicitari a bordo campo né nel corso delle interviste con giocatori e allenatori. La decisione dei due importanti sponsor matura nell'ambito delle polemiche generate a seguito della decisione del governo del Brasile di ospitare l'evento sportivo, dopo la rinuncia della Colombia, a causa delle proteste in atto nel paese, e dell’Argentina, a causa dell'avanzata della pandemia di Covid-19. Molti settori politici e sociali in Brasile hanno criticato la scelta di ospitare l'evento a causa del rischio sanitario collegato. (segue) (Brb)