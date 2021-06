Energia: Usa, interrotto il progetto dell'oleodotto Keystone XL

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società canadese che controlla l'oleodotto statunitense Keystone XL ha annunciato di aver messo fine al progetto, dopo che il presidente Joe Biden ha negato un permesso di attraversamento del confine tra Canada e Stati Uniti. Tc Energy, la società dell'oleodotto, ha fatto sapere che dopo "una revisione completa delle sue opzioni e in consultazione con il suo partner, il governo dell'Alberta, ha terminato il progetto Keystone XL". "Apprezziamo le solide relazioni che abbiamo costruito attraverso lo sviluppo di questo progetto e l'esperienza che abbiamo acquisito", ha dichiarato il presidente e Ceo della società François Poirier in una nota. La mossa arriva cinque mesi dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo per revocare il permesso che consentirebbe di continuare il progetto di espansione del gasdotto Keystone XL. Il progetto era stato precedentemente approvato da TC Energy e avrebbe visto l'oleodotto di 1.930 chilometri trasportare fino a 830.000 barili di petrolio al giorno dalla provincia canadese dell'Alberta al Nebraska.(Nys)