Sud Sudan: Zaia, le pallottole al Cuamm hanno colpito anche il Veneto (2)

- Lunedì scorso, 7 giugno, alcuni veicoli del Cuamm che viaggiavano in convoglio nell’area occidentale della contea di Yirol West, nello Stato dei Laghi, hanno subito un’imboscata da ignoti per ragioni ancora poco chiare. In conseguenza del terribile agguato, fa sapere la stessa Ong in un comunicato, due operatori del Cuamm sono morti tragicamente. Moses Maker, 35 anni, lavorava con Medici con l’Africa Cuamm come nutrizionista. Inizialmente impegnato nella contea di Cuibet, si era poi trasferito a Yirol. Era incaricato di organizzare e supervisionare tutte le attività relative alla prevenzione e al trattamento della malnutrizione acuta. In particolare, si è occupato dell’integrazione dei servizi nutrizionali nel pacchetto dell’assistenza sanitaria di base presso le strutture periferiche e all’interno delle comunità nelle contee di Yirol West e Yirol East. (segue) (Res)