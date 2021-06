Sud Sudan: Zaia, le pallottole al Cuamm hanno colpito anche il Veneto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abraham Gulung, 31 anni, lavorava con Medici con l’Africa Cuamm come autista. Ha supportato tutte le attività messe in atto dal personale Cuamm in collaborazione con l’Ufficio sanitario della contea di Yirol West, accompagnando le visite di supervisione alle strutture sanitarie periferiche e la distribuzione di farmaci e supplementi nutrizionali nell’ultimo miglio. I due operatori viaggiavano insieme per valutare il lavoro svolto in alcune strutture e per predisporre le scorte di supplementi nutrizionali prima della stagione delle piogge. "Ci stringiamo al dolore dei famigliari dei nostri cari colleghi. La loro perdita è una grande tragedia che colpisce la famiglia del Cuamm e il nostro servizio in un paese che speriamo trovi presto stabilità e un percorso di autentica e duratura pacificazione", conclude la nota. (Res)