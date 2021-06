Torino: Cirielli (Fd'I), ergastolo per assassini architetto ucciso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mio cordoglio alla famiglia dell'architetto Roberto Mottura. Non si può morire così, davanti ai propri familiari, tra le mura della propria casa". Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e coordinatore della Direzione Nazionale di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli (Fd'I). "Mi auguro che gli assassini vengano individuati dalle Forze dell'Ordine il prima possibile e rinchiusi per sempre in galera. L'omicidio commesso per rapina o furto in abitazione merita l'ergastolo: chi entra nel domicilio inviolabile delle persone e uccide merita il massimo della pena - aggiunge -. Quanto avvenuto a Piossasco (Torino) riporta inevitabilmente l'attenzione sul tema della legittima difesa, da sempre osteggiata dalla sinistra. La legge attuale va subito riformata: i cittadini devono essere sempre liberi di potersi difendere per evitare altre tragedie come quella di oggi". (Com)