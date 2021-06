Copasir: domani audizione Gabrielli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' fissata per domani, alle 8.45, l'audizione al Copasir dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Franco Gabrielli. Al comitato dovrebbe essere illustrato il decreto che istituirà la nuova Agenzia per la cybersecurity. Il testo dovrebbe essere poi varato dal Consiglio dei ministri prima della partenza al G7 in Cornovaglia del premier Mario Draghi. Oggi si è tenuta una riunione della cabina di regia alla presenza del presidente del Consiglio.(Rin)