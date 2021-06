Iraq: colpita base che ospita contractor Usa, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La base aerea di Balad, a nord della capitale irachena Baghdad, è stata colpita da cinque razzi, due dei quali caduti nei pressi della sede di alcuni appaltatori della difesa statunitensi. Lo riferiscono i media locali citando un funzionario dei servizi di sicurezza. Non ci sono state vittime o danni. In questa base dove le Forze armate Usa manutengono aerei F-16 iracheni. Proprio nella giornata di oggi il comandante del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), generale Kenneth McKenzie, ha dichiarato che gruppi militanti sostenuti dall’Iran, in Iraq, stanno facendo pressione sulle forze statunitensi per spingerle fuori dal Paese Tuttavia, il generale ha affermato che gli Stati Uniti sono presenti in Iraq in seguito a una richiesta ufficiale di Baghdad, quindi qualsiasi decisione al riguardo rimane nelle mani del governo iracheno.(Res)